В Хмельницкой области взрывы, работает ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в Facebook.

"Жители Хмельницкого района могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 6:38. Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной опасности в Хмельницкой и Черновицкой областях. По данным военных, в направлении указанных областей движется группа ударных дронов, жителей Староконстантинова призывали оставаться в укрытиях.

В 8:10 воздушную тревогу объявили в столице, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Военные сообщили об угрозе применения баллистики в северных регионах (в 8:21 был объявлен отбой).

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:12

Обновлено в 8:30

В Черновицкой и Винницкой области отменили воздушную тревогу. Опасность остается для Хмельницкой области.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что Хмельницкую область атакуют дроны.

"Воздушная тревога остается у нас в трех центрально-западных областях: Черновицкая, Хмельницкая, Винницкая область. Староконстантинов, хочу напомнить, чтобы оставались в укрытиях. Потому что еще есть "Шахеды" в небе. Один или несколько, но опасность в этой области еще не отменена, поэтому работает ПВО", - сказал он.

Добавим, что в Староконстантине Хмельницкой области находится аэродром. Российские оккупанты уже не раз пытались атаковать авиационную бузу дронами, ракетами и даже аэробалистическими "Кинжалами".

Ночные обстрелы Украины

В ночь на 16 ноября в Харьковской области раздались взрывы. Воздушные Силы ВСУ объявили ракетную угрозу.

По данным местных властей, "прилет" был в Чугуевском районе. Там слышали не менее семи взрывов. Пока подробной информации о последствиях атаки нет. Но власти подчеркивают, что раненых нет.