У Хмельницькій області стався землетрус: що відомо

Деталі підземних поштовхів

Фахівці зареєстрували землетрус увечері 19 вересня, о 19:04 за київським часом.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на території Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади Кам’янець-Подільського району.

Основні характеристики землетрусу:

Магнітуда: 2,0 за шкалою Ріхтера.

Глибина джерела: 2 км.

Класифікація: ледве відчутний.

Поштовхи такої сили зазвичай відчувають лише окремі люди, які перебувають у спокої всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах.

Фото: епіцентр землетрусу на Хмельниччині (gcsk.gov.ua)

Фахівці Головного центру спеціального контролю закликають громадян, які відчули сейсмічні коливання, повідомити про це через офіційну форму на їхньому сайті.

Це допоможе науковцям уточнити енергетичні параметри події.