В Хмельницкой области произошло землетрясение: что известно

Детали подземных толчков

Специалисты зарегистрировали землетрясение вечером 19 сентября в 19:04 по киевскому времени.

Эпицентр подземных толчков располагался на территории Слободско-Кульчиецкого территориального общества Каменец-Подольского района.

Основные характеристики землетрясения:

Магнитуда: 2,0 по шкале Рихтера.

Глубина источника: 2 км.

Классификация: едва ощутимый.

Толчки такой силы обычно ощущают только отдельные люди, которые находятся в покое внутри помещений, особенно на верхних этажах.

Фото: эпицентр землетрясения в Хмельницкой области (gcsk.gov.ua)

Специалисты Главного центра специального контроля призывают граждан, испытавших сейсмические колебания, сообщить об этом из-за официальной формы на их сайте.

Это поможет учёным уточнить энергетические параметры события.