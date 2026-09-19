В Хмельницкой области произошло землетрясение: что известно

В Хмельницкой области подземные толчки зарегистрированы в Каменец-Подольском районе. По силе землетрясение классифицируют как едва ощутимое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Специалисты зарегистрировали землетрясение вечером 19 сентября в 19:04 по киевскому времени.
Эпицентр подземных толчков располагался на территории Слободско-Кульчиецкого территориального общества Каменец-Подольского района.
Основные характеристики землетрясения:
Толчки такой силы обычно ощущают только отдельные люди, которые находятся в покое внутри помещений, особенно на верхних этажах.
Фото: эпицентр землетрясения в Хмельницкой области (gcsk.gov.ua)
Специалисты Главного центра специального контроля призывают граждан, испытавших сейсмические колебания, сообщить об этом из-за официальной формы на их сайте.
Это поможет учёным уточнить энергетические параметры события.
Напомним, что подземные толчки в Украине случаются периодически в разных регионах.
Так, в конце августа закарпатские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Раховской общине.
Кроме того, в начале сентября подземные толчки всколыхнули Ивано-Франковскую область - тогда в Надвирнянском районе произошло землетрясение магнитудой 1,8 по шкале Рихтера.
В целом событие в Хмельнитчине стало уже четвертым за месяц зафиксированным землетрясением в Украине.