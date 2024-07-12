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У Хмельницькій області сили ППО збили кілька ворожих цілей, - ОВА

Фото: сили ППО збили три цілі у Хмельницькій області (Генштаб ЗСУ)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у четвер, 11 липня, росіяни атакували з повітря Хмельницьку область. Сили ППО збили три ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

За його словами, постраждалих та пошкоджень немає.

Ракетний обстріл 11 липня

Нагадаємо, ввечері 11 липня росіяни запустили в напрямку України ударні дрони та кілька груп крилатих ракет з Курської області.

Згодом стало відомо, що ракети направилися в західну частину країни в район міста Старокостянтинів Хмельницької області. У Київській області по них працювала ППО.

Крім того, впродовж дня в Україні тричі оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31, що є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

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