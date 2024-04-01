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У Хмельницькій області сапери знищили пів тонни вибухівки з ракети "Іскандер-М" (відео)

Понеділок 01 квітня 2024 23:30
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У Хмельницькій області сапери знищили пів тонни вибухівки з ракети "Іскандер-М" (відео) Ілюстративне фото: у Хмельницькій області сапери знищили пів тонни вибухівки з ракети "Іскандер-М" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Поліцейські вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети "Іскандер М", яка впала у Хмельницькій області та не здетонувала. Вона містить майже пів тонни вибухової речовини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Як розповіли у відомстві, ворожий снаряд збили сили ППО під час протистояння черговій атаці країни-агресора. Він впав у Шепетівському районі.

Її небезпечна частина не здетонувала і впала неподалік одного із сіл Полонської територіальної громади. Це становило значну небезпеку для місцевих мешканців.

"В результаті професійних дій працівників поліції вибухівка була знешкоджена прямо на місці падіння", - розповіли у відомстві.

Фото: у Хмельницькій області сапери знищили пів тонни вибухівки з ракети "Іскандер-М" (npu.gov.ua)

Вибухи у Хмельницькій області

Раніше ми повідомляли, що 24 березня у Львівській та Хмельницькій областях були вибухи. Росіяни запустили по регіонах дрони.

Також вибухи в області були у середині березня. Повітряні Сили повідомляли про атаку дронів.

До речі, 6 березня російські загарбники атакували Хмельницьку область, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури, також було знеструмлено деякі населені пункти регіону.

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