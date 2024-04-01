В Хмельницкой области саперы уничтожили полтонны взрывчатки с ракеты "Искандер-М" (видео)

Полицейские взрывотехники обезвредили боевую часть ракеты "Искандер М", которая упала в Хмельницкой области и не сдетонировала. Она содержит около половины тонны взрывчатого вещества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Как рассказали в ведомстве, вражеский снаряд сбили силы ПВО во время противостояния очередной атаке страны-агрессора. Он упал в Шепетовском районе.

Ее опасная часть не сдетонировала и упала недалеко от одного из сел Полонской территориальной общины. Это представляло значительную опасность для местных жителей.

"В результате профессиональных действий сотрудников полиции взрывчатка была обезврежена прямо на месте падения", – рассказали в ведомстве.

Фото: в Хмельницкой области саперы уничтожили полтонны взрывчатки из ракеты "Искандер-М" (npu.gov.ua)

Взрывы в Хмельницкой области

Ранее сообщалось, что 24 марта во Львовской и Хмельницкой областях были взрывы. Россияне запустили по регионам дроны.

Также взрывы в области произошли в середине марта. Воздушные Силы сообщали об атаке дронов.

Кстати, 6 марта российские захватчики атаковали Хмельницкую область, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры, также были обесточены некоторые населенные пункты региона.

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