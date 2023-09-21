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У Хмельницькій області проводять обшуки у чиновника командування Сил логістики ЗСУ, - джерело

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)
Автор: Юлія Акимова, Валерія Поліщук

У Хмельницькій області обшуки проводять у начальника управління продовольчого забезпечення Сил логістики ЗСУ Олександра Козловського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За словами джерела, обшуки також провели в його робочому кабінеті в Командуванні Сил логістики ЗСУ Міноборони. 

Козловського підозрюють в організації сімейного бізнесу на закупівлях для військових.

За даними слідства, він створив кілька підприємств, через які постачав продукти для військових за завищеними цінами.

Скандали в Міністерстві оборони

В Україні останнім часом сталося кілька скандалів у зв'язку із закупівлями для військовослужбовців, які перебувають на передовій. 

Через що кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський вирішив ініціювати процес звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. 

Після чого на його місце практично відразу ж призначили Рустема Умерова.

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Хмельницкая область