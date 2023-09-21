У Хмельницькій області проводять обшуки у чиновника командування Сил логістики ЗСУ, - джерело

У Хмельницькій області обшуки проводять у начальника управління продовольчого забезпечення Сил логістики ЗСУ Олександра Козловського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у правоохоронних органах.
За словами джерела, обшуки також провели в його робочому кабінеті в Командуванні Сил логістики ЗСУ Міноборони.
Козловського підозрюють в організації сімейного бізнесу на закупівлях для військових.
За даними слідства, він створив кілька підприємств, через які постачав продукти для військових за завищеними цінами.
Скандали в Міністерстві оборони
В Україні останнім часом сталося кілька скандалів у зв'язку із закупівлями для військовослужбовців, які перебувають на передовій.
Через що кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський вирішив ініціювати процес звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони.
Після чого на його місце практично відразу ж призначили Рустема Умерова.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.