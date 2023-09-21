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В Хмельницкой области проводят обыски у чиновника командования Сил логистики ВСУ, - источник

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)
Автор: Юлия Акимова, Валерия Полищук

В Хмельницкой области обыски проводят у начальника управления продовольственного обеспечения Сил логистики ВСУ Александра Козловского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, обыски также провели в его рабочем кабинете в Командовании Сил логистики ВСУ Минобороны. 

Козловского подозревают в организации семейного бизнеса на закупках для военных.

По данным следствия, он создал несколько предприятий, через которые поставлял продукты для военных по завышенным ценам.

Скандалы в Министерстве обороны

В Украине в последнее время произошло несколько скандалов в связи с закупками для военнослужащих, которые находятся на передовой. 

Из-за чего несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский решил инициировать процесс увольнения Алексея Резникова с должности министра обороны. 

После чего его место практически сразу же назначили Рустема Умерова.

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Хмельницкая область