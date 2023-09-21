В Хмельницкой области проводят обыски у чиновника командования Сил логистики ВСУ, - источник

В Хмельницкой области обыски проводят у начальника управления продовольственного обеспечения Сил логистики ВСУ Александра Козловского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, обыски также провели в его рабочем кабинете в Командовании Сил логистики ВСУ Минобороны.
Козловского подозревают в организации семейного бизнеса на закупках для военных.
По данным следствия, он создал несколько предприятий, через которые поставлял продукты для военных по завышенным ценам.
Скандалы в Министерстве обороны
В Украине в последнее время произошло несколько скандалов в связи с закупками для военнослужащих, которые находятся на передовой.
Из-за чего несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский решил инициировать процесс увольнения Алексея Резникова с должности министра обороны.
После чего его место практически сразу же назначили Рустема Умерова.
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