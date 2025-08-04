У Хмельницькій області пролунали вибухи на тлі ракетної загрози

Нагадаємо, що 5 липня російські військові випустили по Україні дві ракети типу "Кинджал". Обидві цілі були направлені по Старокостянтинову Хмельницької області.

Росіяни дуже часто намагаються бити по цьому місту, оскільки там розташована найкраща українська авіабаза.

Вночі вони атакують Старокостянтинів безпілотниками, іноді запускають по ньому ракети - як "Кинджали", так і крилаті, або балістичні. Проте усі російські потуги ні до чого не призвели.

Детальніше про те, що таке російська ракета Х-47М2, чим вона небезпечна та які комплекси ППО можуть її збити - у матеріалі РБК-Україна.