UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Хмельницькій області пролунали вибухи

Фото: в Хмельницькій області прогриміли вибухи під час тривоги (ОК "Південь")
Автор: Валерій Савицький

У Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначається, що о 1:57 в області оголосили повітряну тривогу. Згодом на теренах області було чути звуки вибухів.

Атака "Шахедами" по Україні

Ввечері 29 травня у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск росіянами ударних дронів "Шахед".

Спочатку тривогу оголосили на півдні країни, а згодом вона розповсюдилася на центральні та західні області.

Після 1:00 було чути звуки вибухів у Дніпрі та передмісті обласного центру.

Крім того, ворог ударив по критичній інфраструктурі одного з районів Харкова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницька область