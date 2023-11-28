У Хмельницькій області правоохоронець допомагав ухилянтам і отримав підозру від ДБР

За даними ДБР, у лютому 2022 року, відразу після повномасштабного вторгнення Росії до України, правоохоронець заручився підтримкою трьох колишніх військових. Вони почали пропонувати військовозобов’язаним громадянам переправити їх до Європи під виглядом супроводження гуманітарних вантажів для потреб ЗСУ.

За свої послуги "ділки" просили близько 2 тисячі доларів.

ДБР повідомило, що фігурант особисто складав листи-звернення щодо певних осіб та звертався до керівників військових частин для їх підпису.

Ці листи дозволяли так званим волонтерам виїхати з України та нібито "повернутися" разом і гуманітарною допомогою військовим.

Насправді усі чоловіки планували залишитися за кордоном.

"Завдяки ДБР канал незаконного переправлення було викрито ще до того, як перші "клієнти" виїхали за кордон. Зокрема, було задокументовано кілька фактів отримання коштів від потенційних замовників", - повідомили в бюро.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час військового стану та мобілізації в Україні, які продовжили до 14 лютого 2024 року, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років.

Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Наприклад, раніше СБУ затримала на Одещині рецидивіста. Він хотів "прорвати" кордон та вивезти ухилянтів у невизнане Придністров'я.

Також нещодавно СБУ затримала в Одесі директора кадрової агенції, яка переправляла ухилянтів до ЄС. Вони виїжджали під виглядом заробітчан, на так звану "закордонну роботу" за 8 тисяч доларів з особи.

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