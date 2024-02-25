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У Хмельницькій області пошкоджений об’єкт інфраструктури через нічну атаку

Хмельницький, Неділя 25 лютого 2024 09:30
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У Хмельницькій області пошкоджений об’єкт інфраструктури через нічну атаку Фото: у Хмельницькій області пошкоджений об’єкт інфраструктури 25 лютого (t-me-dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 25 лютого завдали удару по Хмельницькій області. Був пошкоджений об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА у Telegrram.

"Сьогодні вранці ворог вчергове завдав удару по Хмельниччині. Працювали сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки відбулось пошкодження об'єкта інфраструктури.

Хмельницька ОВА додає, що інформація щодо постраждалих чи пошкодження житлового фонду не надходила.

Нічна атака Росії

Росіяни атакували цієї ночі "Шахедами" південні та частину центральних областей. Пізніше Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили 18 дронів з Приморсько-Ахтарська та Чауди (Крим), сили ППО збили 16 "Шахедів".

ППО працювала у Полтавській, Київській, Хмельницькій, Миколаївській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Речниця Сил оборони півдня повідомила, що південь України окупанти атакували ракетами та дронами. За словами Наталії Гуменюк, окупанти намагалися знищили українську ППО.

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