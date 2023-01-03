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У Хмельницькій області попередили про позапланові відключення світла: де і в чому причина

Фото: у Хмельницькій області попередили про позапланові відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У кількох громадах Хмельницької області у вівторок, 3 січня, світло відключатимуть не за планом. Це пов'язано з ремонтними роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

"У зв'язку з проведенням ремонтних робіт сьогодні буде відключено електроенергію у наступних ОТГ: Славутську, Старокостянтинівську, Шепетівську, частково Красилівську", - написав він.

Гамалій зазначив, що час відключення невідомий.

Нагадаємо, 31 грудня під час масштабного ракетного удару по Україні на Хмельниччині було зафіксовано "прильоти". Внаслідок атаки поранення отримали щонайменше чотири мешканці регіону.

Крім того, раніше ми повідомляли, що у Києві сьогодні продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Їх запровадили через російські обстріли напередодні.

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Хмельницкая областьвідключеня світлаЕлектроенергія