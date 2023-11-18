В Хмельницкой области во время воздушной тревоги работала ПВО

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги сегодня ночью 18 ноября работала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замглавы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

По словам замглавы, в области работали силы ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

"Во время воздушной тревоги в области работали силы ПВО. По состоянию на данный момент сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждение инфраструктуры не поступало. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельницкой областью", - написал Тюрин на своей странице в соцсети Facebook.

Обстрелы Хмельницкой области

В ночь на 17 ноября жители Хмельницкой области во время воздушной тревоги слышали взрывы. Позже Тюрин сообщил о работе сил ПВО против российских "Шахедов"

За день, утром 16 ноября в области прогремели взрывы - россияне атаковали регион дронами. Силы ПВО сбили "Шахеды", но обломки повредели грузовой автомобиль, пострадал водитель. Также повреждено здание на территории продовольственных складов.