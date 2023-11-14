У Хмельницькій області під час повітряної тривоги працювала ППО
Вночі 14 листопада в Хмельницькій області під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Повідомляється про роботу сил ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна у соціальній мережі Facebook.
За словами Тюріна, під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО.
"Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило", - написав політик на своїй сторінці
Атака БпЛа на Хмельницьку область
Вночі, 25 жовтня на Хмельницьку область окупанти запустили "Шахед", який впав недалеко від Хмельницької АЕС. В результаті, в Славуті та Нетішині зникла електроенергія.
Пізніше, 29 жовтня, російські війська знов запустили безпілотники по Хмельницькій області. В місті оголосили повітряну тривогу. Сили ППО всі "Шахеди" збили.
Також, 31 жовтня, мешканці Хмельницької області знов чули вибухи. Сили ППО збивали дрони. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.
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