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В Хмельницкой области во время воздушной тревоги работала ПВО

Хмельницкий, Вторник 14 ноября 2023 04:58
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В Хмельницкой области во время воздушной тревоги работала ПВО Фото: иллюстративное фото
Автор: Владислав Прийменко

Ночью 14 ноября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Сообщается о работе сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу первого заместителя начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина в социальной сети Facebook.

По словам Тюрина, во время воздушной тревоги в области работали силы ПВО.

"По состоянию на данный момент сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждение инфраструктуры не поступало", - написал политик на своей странице

Атака БпЛа на Хмельницкую область

Ночью, 25 октября, в Хмельницкую область оккупанты запустили упавший недалеко от Хмельницкой АЭС "Шахед". В результате в Славуте и Нетешине исчезла электроэнергия.

Позже,29 октября, российские войска снова запустили беспилотники по Хмельницкой области. В городе была объявлена воздушная тревога. Силы ПВО все "Шахеды" сбили.

Также, 31 октября, жители Хмельницкой области вновь слышали взрывы. Силы ПВО сбивали дроны. Обошлось без разрушений и пострадавших.

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