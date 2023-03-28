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В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами

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Хмельницкий, Вторник 28 марта 2023 13:21
В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами Фото: в Хмельницкой области произошло ДТП с автобусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Автобус с пассажирами попал в ДТП на территории Хмельницкой области. Авария произошла во вторник, 28 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

Авария произошла в Волочинском районе. По информации полиции, водитель автобуса "Неоплан" сообщением Варшава-Одесса не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 25 пассажиров. Среди них было двое детей.

На месте аварии работают правоохранители, соответствующие службы и медики. Число пострадавших и их травмы определяются.

В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами

Фото: в Хмельницкой области автобус съехал в кювет (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Напомним, нардеп Владимир Гевко попал в ДТП, в результате которого погиб человек.

Также отметим, что в Жашкове Черкасской области рейсовый автобус съехал в кювет.

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