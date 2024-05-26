В Хмельницкой области раздаются взрывы
Фото: в Хмельницкой области раздаются взрывы 26 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
26 мая в Хмельницкой области раздаются взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"На Хмельнитчине были слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении.
Обстрелы Хмельницкой области
В ночь на 26 мая в Хмельницкой области прогремели взрывы. Они произошли во время воздушной тревоги.
Позже жители Староконстантинова в Хмельницкой области сообщали об исчезновении электроэнергии в домах.
Отметим, что во время этого массированного удара РФ использовали 14 ракет, в том числе "Кинжалы". Также использовали и несколько десятков дронов. ПВО сбила все дроны и 12 ракет, не удалось сбить только "Кинжалы".
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