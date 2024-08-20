UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Хмельницькій області чути вибухи: зафіксовано дрони

Фото: Росія атакує України дронами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 20 серпня у Хмельницькій області було чути звуки вибухів. До регіону летіли ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та канал Суспільне Хмельницький.

"На Хмельниччині (у Хмельницькій області - ред.) чути звуки вибухів, передають наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні Суспільного о 02:01.

До цього, у Повітряних силах ЗСУ о 00:48 повідомляли, що ворожі БпЛА знаходились на межі Вінницької та Хмельницької областей.

 

Тим часом у низці інших регіонів ворожі БпЛА продовжують рух.

Де оголошено тривогу

Станом на момент публікації новини карта тривог виглядає наступним чином.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні