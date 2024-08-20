В Хмельницкой области слышны взрывы: зафиксированы дроны

"В Хмельницкой области (в Хмельницкой области - ред.) слышны звуки взрывов, передают наши корреспонденты", - говорится в сообщении Общественного в 02:01.

До этого, в Воздушных силах ВСУ в 00:48 сообщалось, что вражеские БПЛА находились на границе Винницкой и Хмельницкой областей.

Тем временем в ряде других регионов вражеские БпЛА продолжают движение.

Где объявлена тревога

По состоянию на момент публикации новости карта тревог выглядит следующим образом.