В Хмельницкой области слышны взрывы: зафиксированы дроны

В ночь на 20 августа в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. В регион летели вражеские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и канал Общественное Хмельницкий.
"В Хмельницкой области (в Хмельницкой области - ред.) слышны звуки взрывов, передают наши корреспонденты", - говорится в сообщении Общественного в 02:01.
До этого, в Воздушных силах ВСУ в 00:48 сообщалось, что вражеские БПЛА находились на границе Винницкой и Хмельницкой областей.
Тем временем в ряде других регионов вражеские БпЛА продолжают движение.
По состоянию на момент публикации новости карта тревог выглядит следующим образом.
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