У Хмельницькій області чути вибухи, військові попереджали про ракету

"На Хмельниччині чути вибухи, передають наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні о 03:52.

Зазначимо, що по всій території України оголошено повітряну тривогу. Причиною став зліт російського МіГ-31К та загроза застосування балістичного озброєння.

До цього військові попереджали про ракету.

"Ракета на Старкон", - йшлося у повідомленні о 03:48