В Хмельницкой области слышны взрывы, военные предупреждали о ракете

"В Хмельницкой области слышны взрывы, передают наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 03:52.

Отметим, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Причиной послужил взлет российского МиГ-31К и угроза применения баллистического вооружения.

До этого военные предупреждали о ракете.

"Ракета на Старкон", - говорилось в сообщении в 03:48