В Хмельницкой области слышны взрывы, военные предупреждали о ракете

В ночь на 27 августа в Хмельницкой области слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Суспільне Новини.
"В Хмельницкой области слышны взрывы, передают наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 03:52.
Отметим, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Причиной послужил взлет российского МиГ-31К и угроза применения баллистического вооружения.
До этого военные предупреждали о ракете.
"Ракета на Старкон", - говорилось в сообщении в 03:48
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