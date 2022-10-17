UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Хмельницькій області чути вибухи: що відомо

Фото: вибухи в Хмельницькій області лунають 17 жовтня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 17 жовтня, близько 14.00, вибухи чутно в Хмельницькій області. Мешканців просять залишатись в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови місцевої ОВА Сергія Гамалія в Telegram.

"В Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи були чутно в Шевченківському районі міста. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На цей час відомо про трьох загиблих, 4 поранених та 19 врятованих в результаті атаки.

Також є загиблі та поранені через обстріл об'єктів критичної інфраструктури Роменського району Сумської області. Три російські ракети атакували об'єкт цивільної інфраструктури. Так, щонайменше троє людей загинули, 9 отримали поранення, є й ті, хто залишається під завалами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницкая область