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В Хмельницкой области слышны взрывы: что известно

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Хмельницкий, Понедельник 17 октября 2022 14:06
В Хмельницкой области слышны взрывы: что известно Фото: взрывы в Хмельницкой области раздаются 17 октября (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 17 октября, около 14.00, взрывы слышны в Хмельницкой области. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы местной ОВА Сергея Гамалия в Telegram.

"В Хмельницкой области слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях! Верим в ПВО!" - говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы были слышны в Шевченковском районе города. Один из дронов попал в жилой дом. На данный момент известно о трех погибших, 4 раненых и 19 спасенных в результате атаки.

Также есть погибшие и раненые из-за обстрела объектов критической инфраструктуры Роменского района Сумской области. Три российские ракеты атаковали объект гражданской инфраструктуры. Так, минимум три человека погибли, 9 получили ранения, есть и те, кто остается под завалами.

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