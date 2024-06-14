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У Хмельницькій області чули вибухи

Хмельницька область, П'ятниця 14 червня 2024 10:28
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У Хмельницькій області чули вибухи Фото: в Хмельницькій області пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Хмельницькій області чули звуки вибухів. Наразі по всій Україні оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Станом на 10:28 мапа повітряних тривог має такий вигляд:

У Хмельницькій області чули вибухи

Зазначимо, що спочатку повітряна тривога була оголошена через загрозу балістичних ракет. Небезпека була в Києві та низці областей. Втім, згодом мапа тривог "почервоніла" у всіх регіонах. Моніторингові Telegram-канали повідомили, що причиною тому зліт МіГ-31К, який міг запустити Х-47 "Кинджал".

Додамо, що окрім Хмельницької області, вибухи чули і в Києві.

Обстріли України

Нагадаємо, що цій атаці передував комбінований обстріл, який РФ здійснила цієї ночі. Ворог запустив 17 "Шахедів", а потім з Ту-95МС десяток крилатих ракет, крім того, летіла й балістика та "Кинджали".

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, крилаті ракети вночі здебільшого прямували на захід України. Цілили окупанти класично по об'єктах критичної та військової інфраструктури. Зокрема вибухи чули у Старокостянтинові, де є військовий аеродром.

Про роботу ППО цієї ночі - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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Хмельницька область Вибух Повітряна тривога Ракети
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