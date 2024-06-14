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В Хмельницкой области слышали взрывы

Хмельницкая область, Пятница 14 июня 2024 10:28
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В Хмельницкой области слышали взрывы Фото: в Хмельницкой области раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Хмельницкой области слышны звуки взрывов. По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По состоянию на 10:28 карта воздушных тревог выглядит так:

В Хмельницкой области слышали взрывы

Отметим, что первоначально воздушная тревога была объявлена ​​из-за угрозы баллистических ракет. Опасность была в Киеве и в ряде областей. Впрочем, впоследствии карта тревог "покраснела" во всех регионах. Мониторинговые Telegram-каналы сообщили, что причиной тому взлет МиГ-31К, который мог запустить Х-47 "Кинжал".

Добавим, что кроме Хмельницкой области, взрывы слышали и в Киеве.

Обстрелы Украины

Напомним, что этой атаке предшествовал комбинированный обстрел, который РФ совершила этой ночью. Враг запустил 17 "Шахедов", а затем с Ту-95МС десяток крылатых ракет, кроме того, летела и баллистика, и "Кинжалы".

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, крылатые ракеты ночью большей частью направлялись на запад Украины. Целили оккупанты классически по объектам критической и военной инфраструктуры. В частности, взрывы слышали в Староконстантинове, где есть военный аэродром.

О работе ПВО этой ночью - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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Хмельницкая область Взрыв Воздушная тревога Ракеты
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