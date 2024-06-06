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В Хмельницькій області через атаку РФ виникла пожежа на об'єкті інфраструктури

Фото: в Хмельницькій області через атаку РФ виникла пожежа на об'єкті інфраструктури (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

У Хмельницькій області через російську атаку в ніч на 6 червня загорівся інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

"Сьогодні вночі наші сили ППО збили один ворожий "шахед". Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті", - розповів він.

За словами голови ОВА, на місці працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують працівники ДСНС.

"Травмованих чи загиблих не має", - додав Тюрін.

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 6 червня російські війська знову обстріляли територію України, використавши як дрони, так і балістику.

Близько 1:00 у частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, військові попереджали про загрозу дронів-камікадзе. У Запоріжжі лунали вибухи.

Пізніше у Повітряних силах розповіли, що РФ запустила по Україні дві балістичні ракети та 18 ударних безпілотників типу "Шахед". ППО збила 17 із 18 БПЛА.

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Хмельницька областьПожежаВійна в Україні