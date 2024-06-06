В Хмельницкой области из-за атаки РФ возник пожар на объекте инфраструктуры

"Сегодня ночью наши силы ПВО сбили один вражеский "шахед". Кроме того, в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте", - рассказал он.

По словам главы ОВА, на месте работают все соответствующие службы, пожар ликвидируют работники ГСЧС.

"Травмованных или погибших нет", - добавил Тюрин.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 6 июня российские войска снова обстреляли территорию Украины, использовав как дроны, так и баллистику.

Около 1:00 в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, военные предупреждали об угрозе дронов-камикадзе. В Запорожье гремели взрывы.

Позже в Воздушных силах рассказали, что РФ запустила по Украине две баллистические ракеты и 18 ударных беспилотников типа "Шахед". ПВО сбила 17 из 18 БПЛА.