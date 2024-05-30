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У Хмельницькій області через атаку РФ частково знеструмлене одне з міст

Хмельницький, Четвер 30 травня 2024 09:47
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У Хмельницькій області через атаку РФ частково знеструмлене одне з міст Фото: у Хмельницькій області через атаку РФ 30 травня частково знеструмлене одне з міст (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни в ніч проти 30 травня атакували Хмельницьку область. Одне з міст частково залишилося без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, "Хмельницькобленерго".

"Через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання. Усі відповідні служби працюють, вживаються заходи з відновлення електроенергії", - розповів Тюрін.

Знеструмлення через негоду

Крім того, в Хмельницькій області є знеструмлення і через негоду.

"Через пориви вітру та зливи є аварійні пошкодження електромереж. Станом на 08:00 електрична енергія частково відсутня у 18 населених пунктах, в 13 - відсутня повністю", - розповіли у "Хмельницькобленерго".

Згалом близько 4 тисяч споживачів не мають змоги використовувати світло. Енергетики, незважаючи на погодні умови, усувають наслідки негоди та відновлюють розподіл електричної енергії.

Атака РФ по Україні

30 травня російські війська атакували Україну. Зокрема, на Хмельниччині лунали вибухи. Також окупанти вдарили по Харкову та Харківському району. В обласному центрі постраждали 7 людей.

Як пізніше розповіли у Повітряних силах, під час атаки загарбники використовували як дрони, так і ракети. ППО збила сім крилатих ракет і 32 "шахеди". Зокрема, в межах Хмельницької області сили ППО знищили понад 10 ворожих цілей.

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