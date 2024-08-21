У Хмельницькій області було чути вибухи, туди прямували ворожі дрони-камікадзе

У Хмельницькій області цієї ночі, 21 серпня, пролунали вибухи. В цей час в регіоні оголошена повітряна тривога через ворожу атаку із застосуванням ударних безпілотників.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Хмельницький ".

Звуки вибухів було чути в Хмельницькій області близько 03.40.

У командуванні Повітряних сила ЗСУ перед тим повідомляли, що у бік цього регіону фіксувався рух дронів-камікадзе противника.

Так, військові ще о 02.38 інформували, що ворожі безпілотники з Вінницької області прямували у бік Хмельницької та Житомирської областей.

Хмельницькі Telegram-канали писали, що було помічено, як щонайменше два "Шахеди" рухалися на Хмельницький. Згодом в районі міста було чути вибух.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 20 серпня російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники, з південного напрямку. Згодом, вже після опівночі 21 серпня, ворожі дрони-камікадзе були зафіксовані у низці регіонів.

Так, у кількох областях України була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники противника.

Крім того, через фіксацію "Шахедів" у Київській області працювали сили ППО.