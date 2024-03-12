У Хмельницькій області було чути вибухи

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що у напрямку області летить група ворожих дронів-камікадзе з боку південної частини Вінницької області.

За даними моніторингових пабліків, також частина безпілотників прямувала транзитом через Хмельницьку область до низки західних регіонів.

Удари росіян по Хмельницькій області

В останні місяці війська РФ активізували удари із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів по Хмельницькій області. Зазначається, що часто під ударом знаходився Старокостянтинів.

Так, 6 березня російські загарбники атакували Хмельницьку область, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури, також було знеструмлено деякі населені пункти регіону.

Також вибухи в області було чутно і вночі 10 березня. Пізніше в регіоні повідомили про роботу українських сил протиповітряної оборони щодо ворожих ударних безпілотників.