В Хмельницкой области были слышны взрывы

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении области летит группа вражеских дронов-камикадзе со стороны южной части Винницкой области.

По данным мониторинговых пабликов, также часть беспилотников направлялась транзитом через Хмельницкую область в ряд западных регионов.

Удары россиян по Хмельницкой области

В последние месяцы войска РФ активизировали удары с применением дронов-камикадзе и ракет разных типов по Хмельницкой области. Отмечается, что часто под ударом находился Староконстантинов.

Так, 6 марта российские захватчики атаковали Хмельницкую область, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры, также были обесточены некоторые населенные пункты региона.

Также взрывы в области были слышны и ночью 10 марта. Позже в регионе сообщили о работе украинских сил противовоздушной обороны по вражеским ударным беспилотникам.