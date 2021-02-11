"Хмельницкгаз" заменил около 1800 объектов газорегулирующего оборудования

В течение 2020 года "Хмельницкгаз" заменил более 1700 домовых регуляторов давления и 30 изношенных газорегуляторных пунктов на современные производства RGC Production. На замену устаревшего оборудования было направлено 8 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Наибольшее количество оборудования заменили в Хмельницком, Каменец-Подольском, а также Белогорском, Городоцком и Дунаевецком районах.
"В этом году компания проинвестирует в модернизацию газораспределительной системы области более 35 млн гривен. В Инвестпрограмме "Хмельницкгаза" предусмотрена замена более 12 км изношенных стальных газопроводов на полиэтиленовые, установление 70 современных ШГРП производства RGC Production и замена 4 тысяч домовых регуляторов давления. Поэтому средства, уплачиваемые потребителями за распределение газа, инвестируются в обеспечение бесперебойной и стабильной доставки газа", - говорится в сообщении.