"Хмельницькгаз" замінив близько 1800 об'єктів газорегулюючого обладнання

Протягом 2020 року "Хмельницькгаз" замінив понад 1700 будинкових регуляторів тиску і 30 зношених газорегуляторних пунктів на сучасні виробництва RGC Production. На заміну застарілого обладнання було направлено 8 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Найбільшу кількість обладнання замінили в Хмельницькому, Кам'янець-Подільському, а також Білогірському, Городоцькому та Дунаєвецькому районах.
"У цьому році компанія проінвестує в модернізацію газорозподільної системи області понад 35 млн гривень. В Інвестпрограмі "Хмельницькгазу" передбачена заміна більш 12 км зношених сталевих газопроводів на поліетиленові, встановлення 70 сучасних ШГРП виробництва RGC Production і заміна 4 тисяч будинкових регуляторів тиску. Тому кошти, що сплачуються споживачами за розподіл газу, інвестуються в забезпечення безперебійної та стабільної доставки газу", - йдеться в повідомленні.