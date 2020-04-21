"Хмельницкгаз Сбыт": участники акции "Твоя энергонезависимость" получат остаток средств

ООО "Хмельницкгаз Сбыт" начал возвращать остатки неиспользованных средств всех участников акции "Твоя энергонезависимость", которая длилась с октября 2019 по март 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Средства могут быть использованы потребителями или для оплаты текущего потребления, или же быть перечислены по их заявлению на банковский счет. По словам пресс-службы, начиная с 20 апреля, в Личном кабинете на сайте 104.ua доступен функционал, который позволит направить эти средства на оплату текущего потребления.

"Для получения средств на банковский счет, необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании заявление установленного образца или оставить подписанное заявление в специальном ящике, который размещен на входе в каждый из Центров обслуживания клиентов. Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" опубликован по этой ссылке на сайте компании", - говорится в сообщении.

"Мы сможем оперативно вернуть средства сразу, как получим ваше заявление, - информирует директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. - Поэтому обращаемся к нашим клиентам с просьбой присылать или оставлять заявление согласно установленного образца, чтобы ускорить получение остатков неиспользованных средств по акции".

В пресс-службе отметили, что проверить состояние лицевого счета потребители могут в любой момент на веб-сайте 104.ua или позвонив в контакт-центр своей газоснабжающей компании по телефону (0382) 68-65-04.

"Поэтому "Хмельницкгаз Сбыт" благодарен всем, кто принял участие в акции и проинвестировал свои средства в создание собственного запаса газа в отопительный сезон 2019-2020 года. Ведь это был важный опыт как для поставщика голубого топлива, так и для потребителей. Поэтому участие в "Твоей энергонезависимости" позволило быть уверенными в наличии газа и сохранении стабильной цены на него в течение отопительного сезона", - говорится в сообщении.