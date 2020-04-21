"Хмельницькгаз Збут": учасники акції "Твоя незалежність" отримають залишок коштів

ТОВ "Хмельницькгаз Збут" почав повертати залишки невикористаних коштів всіх учасників акції "Твоя незалежність", яка тривала з жовтня 2019 року по березень 2020 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Кошти можуть бути використані споживачами або для оплати поточного споживання, або ж перераховані за їх заявою на банківський рахунок. За словами прес-служби, починаючи з 20 квітня, в Особистому кабінеті на сайті 104.ua доступний функціонал, який дозволить спрямувати ці кошти на оплату поточного споживання.

"Для отримання коштів на банківський рахунок, необхідно надіслати на поштову або електронну адресу компанії заяву встановленого зразка або залишити підписану заяву в спеціальному ящику, який розміщений на вході в кожен з Центрів обслуговування клієнтів. Примірник заяви на повернення залишку невикористаних коштів в рамках акції "Твоя незалежність" опублікований за посиланням на сайті компанії", - йдеться в повідомленні.

"Ми зможемо оперативно повернути кошти відразу, як отримаємо вашу заяву, - інформує директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. - Тому звертаємося до наших клієнтів з проханням надсилати або залишати заяву згідно встановленого зразка, щоб прискорити отримання залишків невикористаних коштів по акції".

У прес-службі зазначили, що перевірити стан особового рахунку споживачі можуть у будь-який момент на веб-сайті 104.ua або зателефонувавши в контакт-центр своєї газопостачальної компанії за телефоном (0382) 68-65-04.

"Тому "Хмельницькгаз Збут" вдячний всім, хто взяв участь в акції і проінвестував свої кошти у створення власного запасу газу в опалювальний сезон 2019-2020 роки. Адже це був важливий досвід як для постачальника блакитного палива, так і для споживачів. Тому участь у "Твоїй енергонезалежності" дозволило бути впевненими в наявності газу та збереження стабільної ціни на нього протягом опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.