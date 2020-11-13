"Хмельницкгаз Сбыт": потребители могут реструктуризировать долги за газ

Жители Хмельницкой области, которые задолжали средства за потребленный газ, могут заключить договоры реструктуризации. Это позволит оплатить просроченные суммы равными частями на определенных договором условиях.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

"В общем просроченные обязательства клиентов ООО "Хмельницкгаз Сбыт" в настоящее время составляют почти 393 млн гривен. Однако во время карантина ни одному жителю области не прекратили газоснабжение, а также не начислили пеню за несвоевременную оплату", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, больше всего должников проживает в Хмельницком, Каменце-Подольском и Красилове.

"Мы всегда стараемся делать шаги навстречу социально незащищенным категориям населения и с пониманием относимся к различным жизненным обстоятельствам, которые могут настигнуть наших клиентов во время карантинных ограничений и отопительного сезона. Поэтому предоставляем возможность заключить договоры реструктуризации потребителям, которые не могут оплатить всю сумму сразу, – говорит директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – Мы изучаем каждый случай индивидуально и предлагаем соответствующие условия рассрочки на уплату долгов. Однако необходимо помнить, что от своевременного расчета зависит надежность и бесперебойность газоснабжения".

Заключить договоры реструктуризации можно в центрах обслуживания клиентов ООО "Хмельницкгаз Сбыт", которые есть во всех крупных населенных пунктах области.

"По условиям договора обычно задолженность необходимо погашать равными частями в течение шести месяцев, а размер первого взноса составляет от 30 до 50%. Чтобы получить наивыгоднейшее предложение, клиенты должны предоставить как можно более детальную информацию о собственных доходах, а также паспортные данные, идентификационный номер и фотокопию показателей счетчика", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в этом году договоры на оплату долгов частями заключили 180 подолян. Сейчас действуют еще 42 сделки.

"Напомним, за просроченные свыше трех месяцев обязательства за потребленный газ должники могут лишиться субсидии. Впрочем, заключен договор реструктуризации гарантирует сохранность денежной соцпомощи от государства", - говорится в сообщении.