"Хмельницькгаз Збут": споживачі можуть реструктурувати борги за газ

Жителі Хмельницької області, які винні кошти за спожитий газ, можуть укласти договори реструктуризації боргів. Це дозволить сплатити прострочені суми рівними частинами на визначених договором умовах.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

"Загалом протерміновані зобов’язання клієнтів ТОВ "Хмельницькгаз Збут" наразі складають майже 393 млн гривень. Проте під час карантину жодному жителю області не припинили газопостачання, а також не нарахували пеню за невчасну оплату", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, найбільше боржників проживає у Хмельницькому, Кам’янці-Подільському та Красилові.

"Ми завжди намагаємося робити кроки назустріч соціально вразливим категоріям населення і з розумінням ставимося до різних життєвих обставин, що можуть спіткати наших клієнтів у час карантинних обмежень та опалювального сезону. Тому надаємо можливість укласти договори реструктуризації споживачам, які не можуть сплатити всю суму одразу, – говорить директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – Ми вивчаємо кожен випадок індивідуально і пропонуємо відповідні умови розстрочки на сплату боргів. Однак необхідно пам'ятати, що від вчасного розрахунку залежить надійність та безперебійність газопостачання".

Укласти договори реструктуризації можна в центрах обслуговування клієнтів ТОВ "Хмельницькгаз Збут", що є у всіх великих населених пунктах області.

"За умовами договору зазвичай заборгованість необхідно погашати рівними частинами протягом шести місяців, а розмір першого внеску складає від 30 до 50%. Аби отримати найвигіднішу пропозицію, клієнти мають надати якомога детальнішу інформацію про власні доходи, а також паспортні дані, ідентифікаційний номер і фотокопію показників лічильника", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що цьогоріч договори на сплату боргів частинами уклали 180 подолян. Наразі діють ще 42 угоди.

"Нагадаємо, через прострочені понад три місяці зобов’язання за спожитий газ боржники можуть втратити субсидії. Втім, укладений договір реструктуризації гарантує збереження грошової соцдопомоги від держави", - йдеться у повідомленні.