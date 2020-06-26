"Хмельницкгаз Сбыт": использование чат-бота в Viber возросло на 15%

За время карантина среди клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" число пользователей чат-ботом 7104ua в Viber увеличилось почти на 4 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на июнь 2020 года, чат-бот в Viber для контроля счетов за газ уже используют более 27 тыс. клиентов "Хмельницкгаз Сбыта". Они дистанционно платят за газ, выбирают самый удобный платежный сервис, могут в удобное время посмотреть состояние лицевого счета, а также внести показания счетчика", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, еще одно преимущество - этот дистанционный сервис газоснабжающей компании дает возможность, в отличие от других, зарегистрировать и сопровождать под одним аккаунтом до пяти личных счетов.

"Преимущества нашего онлайн-сервиса - вайбер-бота, стали особенно убедительными в период карантина, - резюмирует директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт "Андрей Левицкий. - Ведь дает возможность клиентам младшего возраста осуществлять сопровождение лицевых счетов за газ своим старшим родственникам и знакомым, причем не выходя из дома или с рабочего места, телефона. Ведь в чат-боте предусмотрены все необходимые для потребителя функции: передача показаний, онлайн-оплата с выбранным платежным сервисом и предложенной минимальной комиссией, полноценный контроль и доступ к счету из любой точки при наличии интернета".

Чтобы присоединиться к 7104ua в Viber, пользователю нужно отсканировать QR-код, открыть профиль и подписаться. Сразу же получить возможность - добавлять один или несколько лицевых счетов; а также изменять язык интерфейса, настроить управление картами iPay MasterPass; др.

"Однако, личный кабинет на сайте 104.ua всеравно остается лидером и пользуется наибольшим спросом среди доступных онлайн-сервисов. И это неудивительно, ведь через личный кабинет клиент может обратиться к представителю газовой компании, написать сообщение, заказать обратный звонок контакт-центра. Еще одно новшество - счета на оплату стали доступны в формате PDF. Поэтому не обязательно ждать, пока почтальон принесет квитанцию, ведь счет можно получить и при необходимости распечатать в своем личном кабинете и сразу оплатить его", - говорится в сообщении.