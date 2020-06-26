"Хмельницькгаз Збут": використання чат-бота в Viber зросло на 15%

За час карантину серед клієнтів "Хмельницькгаз Збуту" число користувачів чат-ботом 7104ua в Viber збільшилося майже на 4 тисячі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Станом на червень 2020 року, чат-бот в Viber для контролю рахунків за газ вже використовують понад 27 тис. клієнтів "Хмельницькгаз Збуту". Вони дистанційно платять за газ, вибирають найбільш зручний платіжний сервіс, можуть у зручний час подивитися стан особового рахунку, а також внести показання лічильника", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, ще одна перевага - цей дистанційний сервіс газопостачальної компанії дає можливість, на відміну від інших, зареєструвати і супроводжувати під одним аккаунтом до п'яти особистих рахунків.

"Переваги нашого онлайн-сервісу - вайбер-бота, стали особливо переконливими у період карантину, - резюмує директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут "Андрій Левицький. - Адже дає можливість клієнтам молодшого віку здійснювати супроводження особових рахунків за газ своїм старшим родичам і знайомим, причому не виходячи з дому чи з робочого місця, телефону. Адже в чат-боті передбачені всі необхідні для споживача функції: передача показань, онлайн-оплата з обраним платіжним сервісом і запропонованої мінімальною комісією, повноцінний контроль і доступ до рахунку з будь-якої точки при наявності інтернету".

Щоб приєднатися до 7104ua в Viber, користувачеві потрібно відсканувати QR-код, відкрити профіль і підписатися. Відразу ж отримати можливість додавати один або кілька особових рахунків; а також змінювати мову інтерфейсу, встановити параметри керування картами iPay MasterPass; ін

"Однак, особистий кабінет на сайті 104.ua всерівно залишається лідером і користується найбільшим попитом серед доступних онлайн-сервісів. І це не дивно, адже через особистий кабінет, клієнт може звернутися до представника газової компанії, написати повідомлення, замовити зворотній дзвінок контакт-центру. Ще одне нововведення - рахунку на оплату стали доступні в форматі PDF. Тому не обов'язково чекати, поки листоноша принесе квитанцію, адже рахунок можна отримати і при необхідності роздрукувати в своєму особистому кабінеті і відразу оплатити його", - йдеться в повідомленні.