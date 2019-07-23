"Хмельницкгаз Сбыт": 83% субсидиантов имеют долги за газ

В этом году среди клиентов-субсидиантов "Хмельницкгаз Сбыта" неплатежи за газ выросли на 30 млн гривен. Именно для этой категории потребителей задолженность за газ является критической, ведь ее наличие угрожает дальнейшему начислению и получению государственной помощи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По состоянию на 1 июля из 176 тыс. субсидиантов, более 146 тыс. имеют долги за потребленный газ, общая сумма которых достигла уже почти 200 млн гривен. В прошлом году на эту дату долг субсидиантов был на 15% меньше и составлял 170 млн гривен.

По словам пресс-службы, ухудшение расчетов за газ совпало с изменением механизма выплаты жилищных субсидий. С марта 2019 года потребители - субсидианты получают государственную помощь "живыми деньгами" исключительно для оплаты за использованный газ. Однако, некоторые клиенты используют государственную помощь на собственные нужды, при этом накапливая долги и рискуя потерять субсидию в дальнейшем.

"Должники должны найти возможность и рассчитаться за уже использованное топливо, ведь лето – пора минимального использования энергоносителя с небольшой оплатой за него, - отмечает директор "Хмельницкгаз Сбыта" Андрей Левицкий. – Кроме того, получатели субсидий обязаны использовать полученные государственные средства исключительно на оплату за газ, чтобы получить необходимую государственную помощь на последующие периоды".

В пресс-службе отметили, что сейчас из-за задолженности потребителей, "Хмельницкгаз Сбыт" не может вовремя рассчитаться за поставленный газ с НАК "Нафтогаз Украины" и закупить необходимые объемы на следующие периоды. Поэтому субсидиантам, которые получают монетизированную субсидию, необходимо оплачивать полностью всю сумму, указанную в счете за газ. Кроме того, оплату необходимо осуществлять в течение 5 дней после получения платежки, при пользовании абонкнижкой – до 10 числа месяца, следующего за месяцем поставки и не допускать задолженности. Ведь, по словам пресс-службы, наличие просроченной задолженности только за один месяц избавит потребителей дальнейшего получения государственной поддержки. Поэтому в случае неуплаты за услуги по окончанию текущего отопительного сезона, в дальнейшем субсидия назначаться не будет.

"Поэтому оплатить за потребленный газ и узнавать всю информацию об назначенную субсидию можно: через Личный кабинет потребителя на сайте 104.ua, через банковские учреждения, терминалы самообслуживания, с помощью платежных сервисов Ipay.ru, Portmone, EasyPay, Монобанк тому подобное. Получить всю необходимую информацию относительно предоставления жилищной субсидии возможно, обратившись к управлений социальной защиты; в отношении операций с денежными средствами в случае предоставления в безналичной форме - в АО "Ощадбанк". У поставщика газа можно получить консультацию относительно объема потребления, начислений, задолженности или переплаты", - говорится в сообщении.