"Хмельницькгаз Збут": 83% субсидіантів мають борги за газ

Цього року серед клієнтів-субсидіантів "Хмельницькгаз Збуту" неплатежі за газ зросли на 30 млн гривень. Саме для цієї категорії споживачів заборгованість за газ є критичною, адже її наявність загрожує подальшому нарахуванню та отриманню держаної допомоги. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Станом на 1 липня зі 176 тис. субсидіантів, більше 146 тис. мають борги за спожитий газ, загальна сума яких сягнула вже майже 200 млн гривень. Минулого року на цю дату борг субсидіантів був на 15% меншим і складав 170 млн гривень.

За словами прес-служби, погіршення розрахунків за газ співпало із зміною механізму виплати житлових субсидій. З березня 2019 року споживачі- субсидіанти отримують державну допомогу "живими грішми" виключно для оплати за використаний газ. Однак, деякі клієнти використовують державну допомогу на власні потреби, при цьому накопичуючи борги та ризикуючи втратити субсидію в подальшому.

"Боржники мають знайти можливість та розрахуватися за уже використане паливо, адже літо – пора мінімального використання енергоносія з невеликою оплатою за нього, - наголошує директор "Хмельницькгаз Збуту" Андрій Левицький. – Окрім того, отримувачі субсидій зобов’язані використати отримані державні кошти виключно на оплату за газ, щоб отримати необхідну державну допомогу на наступні періоди".

У прес-службі зазначили, що наразі через заборгованість споживачів, "Хмельницькгаз Збут" не може вчасно розрахуватися за поставлений газ з НАК "Нафтогаз України" та закупити необхідні обсяги на наступні періоди. Тож субсидіантам, які отримують монетизовану субсидію, необхідно сплачувати повністю всю суму, зазначену в рахунку за газ. Крім того, проплату необхідно здійснювати впродовж 5 днів після отримання платіжки, при користуванні абонкнижкою – до 10 числа місяця, наступного за місяцем постачання та не допускати заборгованості. Адже, за словами прес-служби, наявність простроченої заборгованості лише за один місяць позбавить споживачів подальшого отримання державної підтримки. Тому у разі несплати за послуги по закінченню поточного опалювального сезону, надалі субсидія призначатися не буде.

"Тож оплатити за спожитий газ та дізнаватися усю інформацію про призначену субсидію можна: через Особистий кабінет споживача на сайті 104.ua, через банківські установи, термінали самообслуговування, за допомогою платіжних сервісів Ipay.ua, Portmone, EasyPay, Монобанк тощо. Отримати усю необхідну інформацію щодо надання житлової субсидії можливо, звернувшись до управлінь соціального захисту;- щодо операцій з коштами в разі надання у безготівковій формі - у АТ "Ощадбанк". У постачальника газу можна отримати консультацію щодо обсягу споживання, нарахувань, заборгованості чи переплати", - йдеться у повідомленні.