"Хмельницкгаз Сбыт": 400 потребителей уже приобрели газ на зиму по летним ценам

Чтобы сэкономить средства во время отопительного периода, уже 400 жителей Хмельницкой области подписались на участие во втором сезоне акции "Твоя энергонезависимость". За две недели подоляне успели заказать более 738 тысяч кубометров природного газа по летним ценам.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

Сейчас больше всего подписчиков акции проживает в Хмельницком, Каменце-Подольском, Красилове и Дунаевцах.

"В этом году участие в акции для жителей области является очень актуальным, ведь с 1 августа был отменен механизм гарантированной поставки газа населению по регулируемым ценам (ПСО). Это означает, что стоимость голубого топлива отныне формируется по рыночным механизмам, - говорит директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. - Практика показывает, что с приближением отопительного сезона газ на европейских рынках традиционно дорожает. Сезонный рост цен обычно начинается в августе-сентябре. Именно поэтому экономным подолянам стоит "приготовить сани летом" и купить газ на зиму по летним ценам".

По словам пресс-службы, заказать газ на отопительный сезон по акционной цене можно до 30 сентября, а использовать созданный запас голубого топлива необходимо с 1 октября 2020 года до 31 марта 2021 года. При заключении договора на участие в акции до 31 августа, цена голубого топлива составит 4,49 гривен за кубометр. В акционном предложении не учтена стоимость услуги доставки газа, которая оплачивается отдельно.

"Подписаться на участие в акции потребители могут в Личном кабинете на сайте 104.uа, в центрах обслуживания клиентов и отделениях ООО "Хмельницкгаз Сбыт", а также по телефонам Контакт-центра: (067)-01-14-104 или (0382)-686-504. Напомним, в прошлом году стоимость голубого топлива для участников "Твоей энергонезависимости" составляла 5,99 гривен за кубометр", - говорится в сообщении.