"Хмельницькгаз Збут": 400 споживачів вже придбали газ на зиму за літніми цінами

Аби заощадити кошти під час опалювального періоду, вже 400 жителів Хмельницької області підписалися на участь в другому сезоні акції "Твоя енергонезалежність". За два тижні подоляни встигли замовити понад 738 тисяч кубометрів природного газу за літніми цінами.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

Наразі найбільше підписників акції проживає у Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Красилові та Дунаївцях.

"Цьогоріч участь в акції для жителів області є дуже актуальною, адже з 1 серпня було скасовано механізм гарантованого постачання газу населенню за регульованими цінами (ПСО). Це означає, що вартість блакитного палива відтепер формується за ринковими механізмами, - говорить директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. - Практика свідчить, що з наближенням опалювального сезону газ на європейських ринках традиційно дорожчає. Сезонне зростання цін зазвичай починається у серпні-вересні. Саме тому ощадливим подолянам варто "приготувати санчата влітку" і купити газ на зиму за літніми цінами".

За словами прес-служби, замовити газ на опалювальний сезон за акційною ціною можна до 30 вересня, а використати створений запас блакитного палива необхідно з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2021 року. При укладенні договору на участь в акції до 31 серпня, ціна блакитного палива складатиме 4,49 гривень за кубометр. В акційній пропозиції не врахована вартість послуги доставки газу, що сплачується окремо.

"Підписатися на участь в акції споживачі можуть в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, у центрах обслуговування клієнтів та відділеннях ТОВ "Хмельницькгаз Збут", а також за телефонами Контакт-центру: (067)-01-14-104 або (0382)-686-504. Нагадаємо, минулого року вартість блакитного палива для учасників "Твоєї енергонезалежності" становила 5,99 гривень за кубометр", - йдеться у повідомленні.