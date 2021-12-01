"Хмельницкгаз" открыл клиентское пространство для потребителей в городе Дунаевцы

"104.ua Клиентское пространство обустроено в формате открытого пространства "open space": имеет удобное зонирование и оборудовано современной компьютерной техникой. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, контролирующий предоставление услуги на каждом этапе: от индивидуального подбора газового оборудования до выполнения заказанных работ под ключ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что менеджеры 104.ua Клиентского пространства будут предоставлять консультации потребителям относительно расчетов, регистрации в онлайн-сервисах, присоединения к системе газоснабжения, разработки проектной и технической документации, реконструкции систем газоснабжения, технического обслуживания домовых газовых сетей и приборов.

"Это уже шестнадцатое в Хмельницкой области 104.ua Клиентское пространство, - говорит начальник управления Клиентского пространства Юлия Стрелец. – Как видим, именно в таких точках контакта клиентам помогут решить все газовые вопросы, а также подобрать индивидуально новое газовое оборудование: котлы, колонки, смарт-модемы, сигнализаторы газа от известных европейских и украинских производителей. У нас все оборудовано для комфортного пребывания людей с соблюдением ограничений "красной карантинной зоны".

По словам пресс-службы, в Хмельницкой области 104.ua Клиентские пространства функционируют практически во всех городах и районных центрах. Запланировано открытие семнадцатого пространства для 15 тысяч потребителей газа в городе Чемеровцы до конца 2021 года.