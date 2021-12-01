"Хмельницькгаз" відкрив клієнтський простір для споживачів у місті Дунаївці

"104.ua Клієнтський простір облаштовано у форматі відкритого простору "open space": має зручне зонування та обладнано сучасною комп'ютерною технікою. За кожним клієнтом закріплюється персональний менеджер, який контролює надання послуги на кожному етапі: від індивідуального підбору газового обладнання до виконання замовлених робіт під ключ", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що менеджери 104.ua Клієнтського простору надаватимуть консультації споживачам щодо розрахунків, реєстрації в онлайн-сервісах, приєднання до системи газопостачання, розробки проектної та технічної документації, реконструкції систем газопостачання, технічного обслуговування будинкових газових мереж та приладів.

"Це вже шістнадцятий на Хмельниччині 104.ua Клієнтський простір, - каже начальник управління клієнтського простору Юлія Стрілець. - Як бачимо, саме в таких точках контакту клієнтам допоможуть вирішити всі газові питання, а також підібрати індивідуально нове газове обладнання: котли, колонки, смарт-модеми, сигналізатори газу від відомих європейських та українських виробників. У нас все обладнано для комфортного перебування людей з дотриманням обмежень "червоної карантинної зони".

За словами прес-служби, у Хмельницькій області 104.ua Клієнтські простори функціонують практично у всіх містах і районних центрах. Заплановано відкриття сімнадцятого простору для 15 тисяч споживачів газу в місті Чемерівці до кінця 2021 року.