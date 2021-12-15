"Хмельницкгаз": около 18 тысяч клиентов заключили договора на техобслуживание сетей

В компании отметили, что именно при техническом обслуживании осуществляются осмотры и ремонты, контролируется состояние и загазованность, обнаруживаются возможные места утечек газа, чтобы система газоснабжения была работоспособной и в исправном техническом состоянии.

"Только в ноябре аварийная служба газа более 500 раз выезжала на вызовы потребителей, чтобы ликвидировать утечки газа на внутренних сетях!, – отмечает технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч. – Убеждены, что главная причина такой аварийности – значительный износ сетей и отсутствие своевременного системного технического обслуживания".

Согласно действующему законодательству, ответственность за состояние внутренних сетей и газового оборудования в помещениях несут их владельцы. Поэтому, по словам пресс-службы, только ежегодное проведение комплекса технических мероприятий гарантирует безопасное газопотребление.

"В особо ответственный отопительный период, потребители должны по собственной инициативе позаботиться о своей безопасности и на добровольных началах заключить договор на техническое обслуживание. Если же клиент желает для проведения ТО сотрудничать с газораспределительной компанией - необходимо подписать договор и после обследования внутренних газовых сетей – акт выполненных работ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после заключения договора на ТО с "Хмельницкгазом" клиенты получают:

обследование газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиру) к газовому прибору,

приборный контроль на плотность соединений газопроводов,

обзор наличия и проверка герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома,

проверку работоспособности и смазки запорных устройств, установленных на газопроводах,

устранение утечек на муфтовых соединениях.

"О деталях услуги потребители природного газа могут узнать в своих 104.ua Клиентских просторах по месту жительства. АО "Хмельницкгаз" призывает клиентов позаботиться о собственной безопасности и безопасности родных и ускорить заключение на добровольных началах договоров на техническое обслуживание внутренних газовых сетей", - говорится в сообщении.