"Хмельницькгаз": близько 18 тисяч клієнтів уклали договори на техобслуговування мереж

У компанії відзначили, що саме при технічному обслуговуванні здійснюються огляди та ремонти, контролюється стан і загазованість, виявляються можливі місця витоків газу, щоб система газопостачання була працездатною і в справному технічному стані.

"Тільки в листопаді аварійна служба газу понад 500 разів виїжджала на виклики споживачів, щоб ліквідувати витоки газу на внутрішніх мережах!– - зазначає технічний директор АТ "Хмельницькгаз" Дмитро Дідич. - Переконані, що головна причина такої аварійності – значний знос мереж і відсутність своєчасного системного технічного обслуговування".

Згідно з чинним законодавством, відповідальність за стан внутрішніх мереж і газового обладнання в приміщеннях несуть їх власники. Тому, за словами прес-служби, тільки щорічне проведення комплексу технічних заходів гарантує безпечне газоспоживання.

"В особливо відповідальний опалювальний період, споживачі повинні за власною ініціативою подбати про свою безпеку і на добровільних засадах укласти договір на технічне обслуговування. Якщо ж клієнт бажає для проведення ТО співпрацювати з газорозподільною компанією – необхідно підписати договір і після обстеження внутрішніх газових мереж - акт виконаних робіт", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що після укладення договору на те з "Хмельницькгазом" клієнти отримують:

обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від введення в будинок (квартиру) до газового приладу,

приладовий контроль на щільність з'єднань газопроводів,

огляд наявності та перевірка герметичності футлярів в місцях прокладки через зовнішні і внутрішні конструкції будинку,

перевірку працездатності та змащення запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,

усунення витоків на муфтових з'єднаннях.

"Про деталі Послуги споживачі природного газу можуть дізнатися у своїх 104.ua клієнтських просторах за місцем проживання. АТ "Хмельницькгаз" закликає клієнтів подбати про власну безпеку і безпеку рідних і прискорити укладення на добровільних засадах договорів на технічне обслуговування внутрішніх газових мереж", - йдеться в повідомленні.