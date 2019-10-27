"Хмельницкгаз" направит средства от нового тарифа на восстановление газовых сетей

Недавно государственный регулятор НКРЭКУ утвердила новый подход к оплате услуг доставки газа для потребителей и рассмотрела проект нового тарифа на распределение. Стоимость услуг распределения будет зависеть от объема газа, использованного потребителем за предыдущий год и будет уплачиваться на протяжении года посильными равными частями, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Хмельницкгаза".

После утверждения нового тарифа АО "Хмельницкгаз", средний платеж за доставку газа для жителей Хмельницкой области составит 113 грн. с НДС в месяц. Эти средства будут направлены на поддержку текущей работы сетей, экстренный ремонт газопроводов, модернизацию газораспределительной системы, работу аварийно-диспетчерской службы, установку, замену, поверку счетчиков, сервисы для клиентов, заработную плату и уплату налогов.

Долгожданный новый тариф для АО "Хмельницкгаз" позволит производить бесплатную замену непригодных счетчиков газа и создать обменный фонд на период поверки прибора учета. Так, в новом тарифе на замену приборов учета потребителей - физических лиц предусмотрено более 17 млн. грн. в год.

С новым тарифом увеличены инвестиции на ремонт и модернизацию газовых сетей, однако выделенная сумма в 3 раза меньше от потребности. Это даст возможность заменить более 6 км газопроводов, которые исчерпывают свой срок эксплуатации. Кроме того, профинансировать приобретение и замену 47 единиц газораспределительного оборудования для понижения давления и его стабильного удержания в пределах нормы. Ведь за время непересмотра тарифа, количество самортизированных газораспределительных пунктов составило уже около 200 шт.

"Отмечу, что с пересмотром тарифа на распределение, проблема модернизации газовых сетей все же останется актуальной, - информирует технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч. - Ведь, в новом тарифе недостаточно инвестиций на замену оборудования и газопроводов и полного выполнения Плана развития компании. Поэтому, чтобы заменить необходимое оборудование и газопроводы, понадобится несколько десятков лет".

С новым тарифом дополнительные средства будут выделены и на безопасность потребителей газа, и на работу аварийно-диспетчерской службы. Ведь служба 104 принимает в сутки более 300 звонков и осуществляет выезды в отдаленные села области. При действующем тарифе заработная плата работников АДС составляет всего 5,1 тыс. грн., при этом, специалисты имеют высокие квалификационные разряды, работают круглосуточно в условиях повышенной опасности. Кроме того, 6 спецмашин службы 104 требуют немедленной замены, еще 2 автомобиля - капитального ремонта. Поэтому новый тариф позволит обновить автопарк спецтехники и закупить новейшее оборудование, необходимое для проведения ремонтных и профилактических работ.

На сегодня 80% спецавтотранспорта газораспределительной компании является крайне изношенным, ведь приобретен он в 80-90 гг. прошлого века. Поэтому новый тариф позволит частично начать обновление автопарка.

Сейчас трудовой коллектив, даже в условиях хронической нехватки тарифа на распределение, поддерживает газовые сети Хмельницкой области и газораспределительное оборудования в надлежащем состоянии. Однако, данные меры являются недостаточными и лишь оттягивают во времени необходимость их замены. Самое главное - новый тариф позволит пересмотреть заработную плату газовиков и прекратить отток квалифицированных кадров. Ведь зарплаты на предприятии заморожены на уровне 2016 года. За этот же период средняя зарплата в Хмельницкой области по промышленности выросла в 2 раза. Так, с 2016 года, вынужденно, из-за сверхнизкой оплаты труда, из компании уволились 1 416 работников, а с начала 2019 года компанию покинули 245 специалистов.

Сейчас в новом тарифе АО "Хмельницкгаз" не заложены средства на компенсацию убытков предприятия, в то время как задолженность компании перед другими участниками рынка, в частности, "Укртрансгазом", составляет 457 млн.грн. Поэтому, не смотря на новый тариф, государство так и не предусмотрело компенсации полученных убытков. Поэтому АО "Хмельницкгаз" вынужден отстаивать свои права в суде.

Как отмечается, "Хмельницкгаз" осуществляет распределение природного газа на территории Хмельницкой области (кроме г. Шепетовки и Шепетовского района) всем категориям потребителей. Ежегодные объемы транспортировки составляют около 700 млн.м.куб. природного газа. АО "Хмельницкгаз" обеспечивает природным газом более 400 тыс. домовладений Хмельницкой области. Общий уровень газификации области составляет более 80%, протяженность газовых сетей - более 17 тыс.км.

Предприятие является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков области, что предоставляет гарантированные рабочие места 2 тысячам работников, стабильно входит в пятерку крупнейших и добросовестных налогоплательщиков Хельницкой области. В бюджеты всех уровней АО "Хмельницкгаз" в 2018 году выплатил более 85 млн.грн.