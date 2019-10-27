"Хмельницькгаз" направить кошти з нового тарифу на відновлення газових мереж

Нещодавно державний регулятор НКРЕКП затвердив новий підхід оплати послуг доставки газу для споживачів та розглянув проект нового тарифу на розподіл. Вартість послуг розподілу буде залежати від обсягу газу, використаного споживачем за попередній рік та сплачуватиметься протягом року посильними рівними частинами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Хмельницькгазу".

Після затвердження нового тарифу АТ "Хмельницькгаз", середній платіж за доставку газу для мешканців Хмельницької області складатиме 113 грн. з ПДВ на місяць. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку поточної роботи мереж, екстрений ремонт газопроводів, модернізацію газорозподільної системи, роботу аварійно-диспетчерської служби, встановлення, заміну, повірку лічильників, сервіси для клієнтів, заробітну плату та сплату податків.

Довгоочікуваний новий тариф для АТ "Хмельницькгаз" дозволить виконувати безкоштовну заміну непридатних лічильників газу та створити їх обмінний фонд на період повірки приладу обліку. Так, в новому тарифі на заміну приладів обліку споживачів - фізичних осіб передбачено понад 17 млн. грн. на рік.

З новим тарифом збільшено інвестиції на ремонт та модернізацію газових мереж, однак виділена сума в 3 рази менша від потреби. Це дасть можливість замінити понад 6 км газопроводів, які вичерпують свій термін експлуатації. Крім того, профінансувати придбання та заміну 47 одиниць газорозподільчого обладнання для пониження тиску та його стабільного утримання в межах норми. Адже за час неперегляду тарифу, кількість замортизованих газорозподільних пунктів сягнула вже близько 200 шт.

"Зауважу, що з переглядом тарифу на розподіл, проблема модернізації газових мереж все ж залишиться актуальною, - інформує технічний директор АТ "Хмельницькгаз" Дмитро Дідич. - Адже, в новому тарифі недостатньо інвестицій на заміну обладнання та газопроводів і повного виконання Плану розвитку компанії. Тож, щоб замінити необхідне устаткування та газогони, знадобиться декілька десятків років".

З новим тарифом додаткові кошти будуть виділені і на безпеку споживачів газу та роботу аварійно-диспетчерської служби. Адже служба 104 приймає на добу понад 300 дзвінків та здійснює виїзди у найвіддаленіші села області. При діючому тарифі заробітна плата працівників АДС складає всього 5,1 тис. грн., при цьому, фахівці мають найвищі кваліфікаційні розряди, працюють цілодобово в умовах підвищеної небезпеки. Крім того, 6 спецмашин служби 104 потребують негайної заміни, ще 2 автомобілі - капітального ремонту. Тому новий тариф дасть змогу оновити автопарк спецтехніки та закупити новітнє обладнання, необхідне для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

На сьогодні 80% спецавтотранспорту газорозподільної компанії є вкрай зношеним, адже придбаний у 80-90 рр. минулого століття. Тому новий тариф дасть змогу частково розпочати оновлення автопарку.

Наразі трудовий колектив, навіть в умовах хронічної нестачі тарифу на розподіл, підтримує газові мережі Хмельницької області та газорозподільче обладнання в належному стані. Однак, дані заходи є недостатніми та лише відтягують в часі необхідність їх заміни. Найголовніше - новий тариф дозволить переглянути заробітну плату газовиків та припинити відтік кваліфікованих кадрів. Адже зарплати на підприємстві заморожені на рівні 2016 року. За цей же період середня зарплата в Хмельницькій області по промисловості зросла в 2 рази. Тож, з 2016 року, вимушено, через наднизьку оплату праці, з компанії звільнилися 1 416 працівників, а з початку 2019 року компанію покинули 245 спеціалістів.

Наразі в новому тарифі АТ "Хмельницькгаз" не закладені кошти на компенсацію збитків підприємства, в той час як заборгованість компанії перед іншими учасниками ринку, зокрема, "Укртрансгазом", складає 457 млн.грн. Тому, не дивлячись на новий тариф, держава так і не передбачила компенсації отриманих збитків. Тому АТ "Хмельницькгаз" змушений відстоювати свої права у суді.

Як зазначається, "Хмельницькгаз" здійснює розподіл природного газу на території Хмельницької області (крім м. Шепетівки та Шепетівського району) усім категоріям споживачів. Щорічні обсяги транспортування складають близько 700 млн.м.куб. природного газу. АТ "Хмельницькгаз" забезпечує природним газом понад 400 тис. домоволодінь Хмельницької області. Загальний рівень газифікації області складає більше 80%, протяжність газових мереж - понад 17 тис.км.

Підприємство є одним з найбільших роботодавців та платників податків області, що надає гарантовані робочі місця 2 тисячам працівників, стабільно входить до п’ятірки найбільших та сумлінних платників податків Хмельницької області. До бюджетів усіх рівнів АТ "Хмельницькгаз" у 2018 році сплатив понад 85 млн.грн.